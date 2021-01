Bollettino Coronavirus del 27 Gennaio 2021 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In data 27 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,61% (ieri +0,42%) con 2.501.147 contagiati totali, 1.936.289 dimissioni/guarigioni (+19.172) e 86.889 deceduti (+467); 477.969 infezioni in corso (-4.448). Ricoverati con sintomi -194 (21.161); terapie intensive -20 (2.352) con 115 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 293.770 tamponi totali (ieri 257.034) di cui 168.105 molecolari (ieri 108.123) e 125.665 test rapidi (ieri 131.979) con 88.275 casi testati (ieri 73.626); 15.204 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,17% (ieri 4,12% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,22% (ieri 14,38%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.385; Lombardia 2.293; Lazio 1.338; Puglia 1.233; Campania 1.178; Sicilia 996; Emilia Romagna 923; Piemonte 821. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,23%) con 44.809 tamponi totali (ieri 24.040) di cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In data 27l’incremento nazionale dei casi è +0,61% (ieri +0,42%) con 2.501.147 contagiati totali, 1.936.289 dimissioni/guarigioni (+19.172) e 86.889 deceduti (+467); 477.969 infezioni in corso (-4.448). Ricoverati con sintomi -194 (21.161); terapie intensive -20 (2.352) con 115 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 293.770 tamponi totali (ieri 257.034) di cui 168.105 molecolari (ieri 108.123) e 125.665 test rapidi (ieri 131.979) con 88.275 casi testati (ieri 73.626); 15.204 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,17% (ieri 4,12% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 17,22% (ieri 14,38%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.385; Lombardia 2.293; Lazio 1.338; Puglia 1.233; Campania 1.178; Sicilia 996; Emilia Romagna 923; Piemonte 821. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,23%) con 44.809 tamponi totali (ieri 24.040) di cui ...

