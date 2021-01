Blocco dei licenziamenti fino al 30 aprile: arriva la tanto attesa proroga (Di mercoledì 27 gennaio 2021) arriva la mini-proroga di un mese per il Blocco dei licenziamenti. Lo schema in due step del Tesoro: da maggio solo per i settori più colpiti. Il nodo 5 stelle e sindacati (websource)In questo periodo così difficile, tra pandemia, crisi di governo e forti difficoltà economiche, arriva una buona notizia. Anche se “mini”, ecco la proroga al Blocco dei licenziamenti. E’ stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2021. Spostamento di appena un mese, ma è sempre meglio di nulla e si potrà guadagnare tempo per fronteggiare la tanto temuta ondata di licenziamenti al termine del Blocco imposto dal governo. Come tutti sanno, dallo scorso marzo la crisi della pandemia ha visto misure perentorie ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)la mini-di un mese per ildei. Lo schema in due step del Tesoro: da maggio solo per i settori più colpiti. Il nodo 5 stelle e sindacati (websource)In questo periodo così difficile, tra pandemia, crisi di governo e forti difficoltà economiche,una buona notizia. Anche se “mini”, ecco laaldei. E’ stato spostato dal 31 marzo al 302021. Spostamento di appena un mese, ma è sempre meglio di nulla e si potrà guadagnare tempo per fronteggiare latemuta ondata dial termine delimposto dal governo. Come tutti sanno, dallo scorso marzo la crisi della pandemia ha visto misure perentorie ...

HuffPostItalia : Blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 aprile - elenabonetti : I bambini vanno protetti e accompagnati in tutte le dinamiche sociali, e per farlo è necessario regolamentare anche… - raffaellapaita : “A marzo scadrà il blocco dei licenziamenti. Continuiamo con il reddito di cittadinanza oppure apriamo i cantieri?… - Ordavelliss : RT @HuffPostItalia: Blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 aprile - tranellio : RT @Virus1979C: Blocco dei licenziamenti per tutti fino al 30 aprile (di G. Colombo) -