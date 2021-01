Bill Gates lancia un appello per preparare il mondo alle prossime pandemie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La pandemia di Covid-19 ha completamente stravolto le dinamiche sociali in tutto il mondo, e ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di molti Paesi. Ma come alcuni esperti hanno fatto notare, questa potrebbe non essere l’ultima grande pandemia che l’essere umano conoscerà. Bill Gates, filantropo plurimiliardario intervenuto più volte sul tema della pandemia, ha voluto sottolineare l’importanza di un’adeguata preparazione alle future minacce sanitarie. Nella lettera annuale della Bill and Melinda Gates Foundation, come riporta Bloomberg, l’imprenditore ha infatti scritto: “Per evitare che le difficoltà di questo ultimo anno si ripetano, la preparazione alle future pandemie deve essere presa sul serio, così come per una minaccia ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La pandemia di Covid-19 ha completamente stravolto le dinamiche sociali in tutto il, e ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di molti Paesi. Ma come alcuni esperti hanno fatto notare, questa potrebbe non essere l’ultima grande pandemia che l’essere umano conoscerà., filantropo plurimiliardario intervenuto più volte sul tema della pandemia, ha voluto sottolineare l’importanza di un’adeguata preparazionefuture minacce sanitarie. Nella lettera annuale dellaand MelindaFoundation, come riporta Bloomberg, l’imprenditore ha infatti scritto: “Per evitare che le difficoltà di questo ultimo anno si ripetano, la preparazionefuturedeve essere presa sul serio, così come per una minaccia ...

