Biden vuole regolarizzare 11 milioni di immigrati. Il rischio del "chi troppo vuole..." (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sono mossi in 7mila, anche di più secondo alcuni media, pronti ad attraversare Guatemala e Messico con l’obiettivo ultimo di fermarsi negli Stati Uniti. Le carovane di migranti honduregni non sono una novità, piuttosto un viaggio periodicamente ripetuto, tentato perlomeno, lungo 2mila km che attraversa l’America centrale. Ma quella che è in viaggio da circa una decina di giorni e che si è vista respinta con forza dalla polizia del Guatemala, lungo la strada che porta alla città di Chiquimula, reagendo con lacrimogeni e manganelli al tentativo di rompere il blocco da parte dei migranti, è diversa rispetto alle altre, non solo numericamente ma anche per la speranza che si porta dietro. Molti di loro si sono messi in cammino dopo aver ascoltato il piano del neo eletto presidente Joe Biden sull’immigrazione. Una proposta audace, di difficile attuazione, ma necessaria ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sono mossi in 7mila, anche di più secondo alcuni media, pronti ad attraversare Guatemala e Messico con l’obiettivo ultimo di fermarsi negli Stati Uniti. Le carovane di migranti honduregni non sono una novità, piuttosto un viaggio periodicamente ripetuto, tentato perlomeno, lungo 2mila km che attraversa l’America centrale. Ma quella che è in viaggio da circa una decina di giorni e che si è vista respinta con forza dalla polizia del Guatemala, lungo la strada che porta alla città di Chiquimula, reagendo con lacrimogeni e manganelli al tentativo di rompere il blocco da parte dei migranti, è diversa rispetto alle altre, non solo numericamente ma anche per la speranza che si porta dietro. Molti di loro si sono messi in cammino dopo aver ascoltato il piano del neo eletto presidente Joesull’immigrazione. Una proposta audace, di difficile attuazione, ma necessaria ...

HuffPostItalia : Biden vuole regolarizzare 11 milioni di immigrati. Il rischio del 'chi troppo vuole...' - FantilliLorenzo : RT @FedericoRampini: Per affrontare una delle cause del trumpismo, #Biden vuole anteporre gli interessi dei lavoratori americani a quelli… - gaejimmy : RT @DanielaColi2: Il Gop non abbandona Trump, dice @Politico. L'impeachment di Trump non conviene neppure a Biden, se vuole terminare the u… - CorriereQ : Covid:Usa, Biden vuole obbligo test anche su voli nazionali -