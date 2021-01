Biden sospende la vendita di armi all’Arabia Saudita e degli F-35 agli Emirati (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’amministrazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden, ha sospeso temporaneamente la vendita di armi all’Arabia Saudita e di caccia F-35 agli Emirati Arabi Uniti per “riesaminare le decisioni prese sotto la presidenza di Donald Trump”. A comunicarlo è il Dipartimento di Stato statunitense. Un portavoce ha assicurato che si tratta di “una misura di routine amministrativa tipica di molto processi di transizione”, precisando tuttavia che il congelamento punta a fare in modo che “la vendita di armi statunitensi risponda ai nostri obiettivi strategici di costruire alleanze di sicurezza più forti, intercambiabili ed efficaci”. In Arabia Saudita non esistono libertà d’espressione, associazione e riunione, e decine di ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’amministrazione del nuovo presidente Usa, Joe, ha sospeso temporaneamente ladie di caccia F-35Arabi Uniti per “riesaminare le decisioni prese sotto la presidenza di Donald Trump”. A comunicarlo è il Dipartimento di Stato statunitense. Un portavoce ha assicurato che si tratta di “una misura di routine amministrativa tipica di molto processi di transizione”, precisando tuttavia che il congelamento punta a fare in modo che “ladistatunitensi risponda ai nostri obiettivi strategici di costruire alleanze di sicurezza più forti, intercambiabili ed efficaci”. In Arabianon esistono libertà d’espressione, associazione e riunione, e decine di ...

