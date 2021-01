Biden | campagna elettorale finanziata con “dark money”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lada $1,5 miliardi diè stata sostenuta da $145 milioni di “”.Aumento della quantità record di denaro non rintracciabile da donatori anonimiLapresidenziale 2020 del presidenteè statain parte da una quantità record di “” raccolto da donatori anonimi che non sono mai stati identificati, secondo un nuovo rapporto.Mentre il denaro era solo una frazione degli $1,5 miliardi cheha raccolto e speso, il democratico ha detto da tempo di sostenere la trasparenza nella raccolta di fondi politici.“Lavincente diè stata sostenuta da $145 milioni nelle cosiddette donazioni di...

Alla Cnn il neo Presidente Usa svela di non credere che ben 17 senatori repubblicani voteranno contro il loro ex presidente, ma intanto continua ...Con la nomina di Debra Haaland è evidente come la storia di colonizzazione da cui gli USA sono nati si intrecci al problema dell’emergenza climatica.