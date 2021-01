Biden annuncia, 300 milioni di americani immunizzati entro l’estate (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente americano Joe Biden annuncia una serie di misure destinate a rafforzare la disponibilità e la distribuzione di vaccini anti-Covid, in modo da immunizzare 300 milioni di americani entro la fine dell'estate Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il presidente americano Joeuna serie di misure destinate a rafforzare la disponibilità e la distribuzione di vaccini anti-Covid, in modo da immunizzare 300dila fine dell'estate

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - FirenzePost : Biden annuncia, 300 milioni di americani immunizzati entro l’estate - paoloparenti9 : RT @lauraboldrini: Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima e ne… - MarilenaMalfer1 : RT @Deputatipd: Una vita spesa per combattere il razzismo, un lavoro duro per rendere la società americana più giusta, più eguale. Ora, da… - MarcoC381 : RT @Deputatipd: Una vita spesa per combattere il razzismo, un lavoro duro per rendere la società americana più giusta, più eguale. Ora, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden annuncia Usa: Biden annuncia decreti per equità razziale - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid Usa, Biden: "300 milioni vaccinati entro fine estate"

(Adnkronos) - Il presidente americano Joe Biden annuncia una serie di misure destinate a rafforzare la disponibilità e la distribuzione di vaccini ...

Usa, Biden in campo per il clima: la priorità è la sicurezza nazionale

Joe Biden si appresta ad annunciare un serie di azioni per combattere il cambiamento climatico. Fra queste, riporta il New York Times, figurano un memorandum per elevare la questione clima a priorità ...

(Adnkronos) - Il presidente americano Joe Biden annuncia una serie di misure destinate a rafforzare la disponibilità e la distribuzione di vaccini ...Joe Biden si appresta ad annunciare un serie di azioni per combattere il cambiamento climatico. Fra queste, riporta il New York Times, figurano un memorandum per elevare la questione clima a priorità ...