Biathlon | Europei 2021 | oro a Rastorgujevs nell’individuale | Braunhofer miglior azzurro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Niente festa norvegese, la medaglia d’oro è lettone. Dopo l’individuale femminile andato in scena stamane (qui il resoconto), nel pomeriggio a Duszniki Zdroj si è svolta la gara individuale maschile valevole per l’Europeo di. A trionfare è il lettoneche con un solo errore al poligono, collezionato durante la prima serie, chiude la performance in 52:04.7 dominando la scena con quasi un minuto e mezzo di vantaggio sulla concorrenza. È festa rovinata per la Norvegia che alla vigilia pensava di poter monopolizzare il podio. Due errori a testa di Bjoentegaard e Stroemsheim negano la possibilità di salire sul gradino più alto mentre in quarta posizione spunta a sorpresa il russo Khalili che beffa l’altro norvegese Bakken relegandolo in quinta posizione. LA PROGRAMMAZIONE DEGLIDIPer ...