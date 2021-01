Bestemmia, Buffon deferito al Tribunale Federale Nazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il portiere della Juventus ed ex numero uno della Nazionale Gianluigi Buffon è stato deferito al Triubunale Federale Nazionale per una Bestemmia pronunciare durante la partita di campionato con il Parma giocata al Tardini. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Federcalcio."Letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente a oggetto 'Notizie stampa in ordine ad una Bestemmia pronunciata presumibilmente dal calciatore della F.C. Juventus Gianluigi Buffon durante la gara del Campionato di Serie A del 19/12/2020'", afferma il comunicato, il Procuratore Federale ha deferito lo stesso calciatore al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare "per ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il portiere della Juventus ed ex numero uno dellaGianluigiè statoal Triubunaleper unapronunciare durante la partita di campionato con il Parma giocata al Tardini. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Federcalcio."Letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente a oggetto 'Notizie stampa in ordine ad unapronunciata presumibilmente dal calciatore della F.C. Juventus Gianluigidurante la gara del Campionato di Serie A del 19/12/2020'", afferma il comunicato, il Procuratorehalo stesso calciatore al- Sezione Disciplinare "per ...

