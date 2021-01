Bernie Sanders trasforma il suo meme in beneficenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cerimonia che ha inaugurato la presidenza di Joe Biden ha avuto diversi protagonisti che sono diventati velocemente “cult”. Ma, senza dubbio, a rubare la scena a tutti, è stato il senatore Bernie Sanders, il cui abbigliamento casual, si è istantaneamente trasformato in una serie di meme esilaranti. #BernieSanders guarda le foto Bernie Sanders e le sue moffole Solo sulla sua sedia, tutto imbacuccato, con quei guanti irresistibili (che osservatori attenti però hanno ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La cerimonia che ha inaugurato la presidenza di Joe Biden ha avuto diversi protagonisti che sono diventati velocemente “cult”. Ma, senza dubbio, a rubare la scena a tutti, è stato il senatore, il cui abbigliamento casual, si è istantaneamenteto in una serie diesilaranti. #guarda le fotoe le sue moffole Solo sulla sua sedia, tutto imbacuccato, con quei guanti irresistibili (che osservatori attenti però hanno ...

RaiNews : La sua foto è stata stampata su magliette e felpe. Il ricavato dalla vendita sarà interamente destinato ad associaz… - repubblica : Usa, Bernie Sanders sfrutta i meme delle sue muffole per beneficenza - chetempochefa : 'Scusate io non ho fatto niente, è la Rai!' @Fiorello e Bernie Sanders ?? #CTCF - zawanna425 : RT @estheticfeels: Studio Ghibli x Bernie Sanders - cmqpiena : Lei è la nostra senatrice indipendente, un po’ come Bernie Sanders -