Berlusconi | Salvini e Meloni divisi su tutto Ma al Colle rifileranno la balla del Centrodestra unito Lega e FdI vogliono il voto Per Forza Italia il Governo di unità nazionale resta un’opzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) No convinto e perentorio all’ipotesi di un Conte ter,delin tutte le sue componenti – anche quelle minori – come priorità assoluta e alcon una dezione unitaria. questo, in sintesi l’esito dell’ennesimo vertice per serrare i ranghi trae FdI – durato poco più di un’ora – a cui ieri hanno partecipato Silvio(in videoconferenza) e in presenza Antonio Tajani, Matteo, Giorgia, Maurizio Lupi e Giovanni Toti. All’incontro era presente anche Antonio De Poli, questore anziano del Senato ed esponente Udc. Non è un segreto che nella trattativa per allargare la maggioranza portata avanti senza sosta dai pontieri e dallo stesso premier (dimissionario) ...