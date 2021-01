Berlusconi | condizioni ancora sotto controllo | salta il processo Ruby ter Zangrillo | ' Riposo domiciliare assoluto'

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per le 'di salute in cui tuttora versa' Silvioha bisogno di un 'periodo diper 15 giorni dal 19 gennaio'. Lo ha spiegato l'avvocato Federico Cecconi ...

Il Messaggero

Per le "condizioni di salute in cui tuttora versa" Silvio Berlusconi ha bisogno di un "periodo di riposo domiciliare assoluto per 15 giorni dal 19 gennaio". (ANSA) ...Per le «condizioni di salute in cui tuttora versa» Silvio Berlusconi ha bisogno di un «periodo di riposo domiciliare assoluto per 15 giorni dal 19 gennaio». Lo ha ...