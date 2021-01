Benzema al Lione | Garcia | «Se non sta bene al Real Madrid…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Rudi, allenatore del, ha commentato le voci di un possibile ritorno di KarimdalMadrid –Rudi, allenatore del, ha commentato le voci di un possibile ritorno di KarimdalMadrid. «Sarebbe fantastico se indossasse di nuovo questa maglia. Quello che conta davvero è che abbia tifato per Kadewere prima del derby, perchéè l’idolo di Tino. Ma se alMadrid non sta, non c’è problema». Leggi su Calcionews24.com