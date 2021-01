Bellanova: “Non c’è solo Conte. Di Maio premier? Nessun veto da Italia Viva” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – “Non c’è solo Conte. Di Maio premier? Non poniamo veti“: così Teresa Bellanova fa presente che Italia Viva è pronta a tornare nella maggioranza, anche con un grillino a capo del governo. Insomma, per i renziani il problema alla fine è solo Conte, parrebbe di capire. E viceversa, sia chiaro. Il premier dimissionario infatti sta cercando di evitare fino all’ultimo (un po’ come ha fatto con il passaggio obbligato al Colle) di riaprire a Renzi. Bellanova: “Ci interessa come si affronta la crisi. Il programma, non gli uomini” “Noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da Nessuno ma sicuramente non c’è solo Conte. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – “Non c’è. Di? Non poniamo veti“: così Teresafa presente cheè pronta a tornare nella maggioranza, anche con un grillino a capo del governo. Insomma, per i renziani il problema alla fine è, parrebbe di capire. E viceversa, sia chiaro. Ildimissionario infatti sta cercando di evitare fino all’ultimo (un po’ come ha fatto con il passaggio obbligato al Colle) di riaprire a Renzi.: “Ci interessa come si affronta la crisi. Il programma, non gli uomini” “Noi non poniamo veti sue non subiamo veti dao ma sicuramente non c’è. ...

