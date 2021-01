Bellanova lancia segnali sul premier: 'Non poniamo veti, neanche su Di Maio' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La dimissionaria del Conte bis Teresa Bellanova torna a parlare delle possibili soluzioni da discutere durante le consultazioni. Come detto già ieri, per la deputata di Italia Viva, l'unica soluzione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La dimissionaria del Conte bis Teresatorna a parlare delle possibili soluzioni da discutere durante le consultazioni. Come detto già ieri, per la deputata di Italia Viva, l'unica soluzione ...

cowboynando : Vedo Renzi in Arabia Saudita con Bellanova e Boschi vestite da odalische. Le lancia in una sfrenata danza del ventr… - amperrino : Governo, restyling per l'M5S:Grillo lancia il nuovo 'Movimento' - Italeaf : RT @Affaritaliani: Governo, restyling per l'M5S: Grillo lancia il nuovo 'Movimento' - Affaritaliani : Governo, restyling per l'M5S: Grillo lancia il nuovo 'Movimento' - DabogirlScinti : @drpbrock Beh se preferisce Salvini e Meloni alla guida del Paese durante la pandemia, è vero, fa bene a dirlo ed a… -