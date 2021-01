Belen Rodriguez | le sue confidenze agli amici e la reazione di Stefano alla gravidanza | “Tace”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) A finire molto spesso nel mirino del gossip è. Questa volta a portarla al centro dell’attenzione è il rumors che la vedrebbe incinta di Antonino Spinalbese. Nonostante si stia molto parlando di questa, data per ‘blindata’, la coppia, almeno per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione che lo confermi realmente. A parlare, L'articolo