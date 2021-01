Belen Rodriguez incinta? Indiscrezioni sulla drammatica reazione di Stefano De Martino: ridotto così (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto vero: Belen Rodriguez è incinta del suo parrucchiere, Antonino Spinalbese, con il quale è scoppiata una profonda, sincera e indomabile passione. L'ultima conferma è arrivata dal settimanale Oggi. Ma era evidente: la showgirl argentina, infatti, dopo molto gossip e altrettante Indiscrezioni si era fatta sfuggire parecchi indizi relativi alla sua gravidanza. Una gravidanza che non sarebbe stata digerita, affatto, dal suo ex marito e padre del figlio Santiago, Stefano De Martino. "Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto", avrebbe confidato Belen Rodriguez secondo Oggi ai suoi amici più stretti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tutto vero:del suo parrucchiere, Antonino Spinalbese, con il quale è scoppiata una profonda, sincera e indomabile passione. L'ultima conferma è arrivata dal settimanale Oggi. Ma era evidente: la showgirl argentina, infatti, dopo molto gossip e altrettantesi era fatta sfuggire parecchi indizi relativi alla sua gravidanza. Una gravidanza che non sarebbe stata digerita, affatto, dal suo ex marito e padre del figlio Santiago,De. "Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto", avrebbe confidatosecondo Oggi ai suoi amici più stretti. ...

