Belen incinta: tutti i dubbi dell’ex marito Stefano De Martino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La gravidanza presunta di Belen Rodriguez, incinta oppure no: tutti i dubbi e le paure dell’ex marito Stefano De Martino. Le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez si inseguono da alcune settimane e mancano le certezze. A dire il vero, ci sono alcuni indizi che fanno propendere per la veridicità della notizia diffusa, altre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La gravidanza presunta diRodriguez,oppure no:e le paureDe. Le voci sulla presunta gravidanza diRodriguez si inseguono da alcune settimane e mancano le certezze. A dire il vero, ci sono alcuni indizi che fanno propendere per la veridicità della notizia diffusa, altre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GossipItalia3 : Belen incinta: Antonino Spinalbese vuole mica dirci qualcosa? #gossipitalianews - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - zazoomblog : Belen Rodriguez incinta al fidanzato Antonino scappa un grido. Lei lo blocca ma la ‘frittata’ è fatta - #Belen… - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta? La showgirl interviene sul suo profilo Instagram -