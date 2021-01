“Belen incinta e De Martino…” Dopo la notizia della dolce attesa | arriva la reazione dell’ex marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)Rodriguez è davverodel suo compagno il parrucchiere Antonino Spinalbese. Le prime conferme sonote da una serie di scatti che sono stati postati sui social. I primi indizi del fatto che la showgirl argentina stesse aspettando un bimbo sonoti direttamente su Instagram.Rodriguez sembra per il momento aver abbandonato gli abiti succinti ed eleganti per un look più confortevole e comodo, diciamo stile ‘premaman’. Da un’altra immagine è spuntato fuori il bracciale anti-nausea immortalato in un selfie allo specchio. Inoltre in una delle stories Instagram diRodriguez ecco che Antonino Spinalbanese sembra voler dire qualcosa, anzi urlare, malo blocca, coprendogli la bocca e ridendo. (Continuala ...