Belen incinta, Antonino si tradisce in una diretta: l’argentina lo ferma VIDEO (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Belen Rodriguez è incinta? Questa l’indiscrezione che gira da settimane e che il fidanzato sembra voler confermare in una storia Instagram. Che Belen Rodriguez sia al centro della cronaca mondana ormai non è una novità per nessuno. La modella argentina è talmente popolare e ricercata che qualsiasi cosa faccia genera rumore. Se non parla s’ipotizza che possano esserci dei problemi, quando lo fa si cerca di leggere significati che vanno oltre le parole pronunciate e così via. Ciò che per il momento è certo è che Belen è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese. I due si sono incontrati casualmente quest’estate, quando Belen era in cerca di un parrucchiere disperatamente ed è capitata in quello in cui lavorava il bell’Antonino. Tra i ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Rodriguez è? Questa l’indiscrezione che gira da settimane e che il fidanzato sembra voler conre in una storia Instagram. CheRodriguez sia al centro della cronaca mondana ormai non è una novità per nessuno. La modella argentina è talmente popolare e ricercata che qualsiasi cosa faccia genera rumore. Se non parla s’ipotizza che possano esserci dei problemi, quando lo fa si cerca di leggere significati che vanno oltre le parole pronunciate e così via. Ciò che per il momento è certo è cheè felicemente fidanzata conSpinalbese. I due si sono incontrati casualmente quest’estate, quandoera in cerca di un parrucchiere disperatamente ed è capitata in quello in cui lavorava il bell’. Tra i ...

