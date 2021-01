Bebè in arrivo? Il cantante lancia l’indizio sui social: i fan esplodono di gioia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Bebè in arrivo per il famosissimo cantante? La star internazionale ha lanciato un indizio sui social che, secondo i fan, parla chiaro. Ecco di chi si tratta! E’ mistero sul canale Instagram del famosissimo cantante. Parliamo di Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londono Arias. Il cantautore e personaggio televisivo colombiano ha pubblicato tra ieri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 27 gennaio 2021)inper il famosissimo? La star internazionale hato un indizio suiche, secondo i fan, parla chiaro. Ecco di chi si tratta! E’ mistero sul canale Instagram del famosissimo. Parliamo di Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londono Arias. Il cantautore e personaggio televisivo colombiano ha pubblicato tra ieri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

vitcastagna : @MarcoKris87 Manca questa al catalogo. Chissà cosa sta comunicando: 1) è in arrivo un bebè oppure 2) è in fase regr… - ValeCB : Armandone un cuore anche con Luciano e il bebè in arrivo. ?? #ilparadisodellesignore #pdsdaily - 91lucry2 : RT @IOdonna: Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè in arrivo - IOdonna : Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè in arrivo - _la_bebe__ : Di mio marito? Non credo proprio, arrivo sempre seconda dietro il suo nuovo mito chirurgo estetico. -

Ultime Notizie dalla rete : Bebè arrivo Calendario pagamenti Agosto 2020: pensioni, Rdc, Pdc, Bonus Renzi, Naspi, bonus bebè LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi