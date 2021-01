BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 28 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

di28: Brooke (Katherine Kelly Lang) è estremamente preoccupata per Hope (Annika Noelle). Donna (Jennifer Gareis) incoraggia la sorella Brooke ad avere fiducia nel piano della figlia Hope e di non ostacolarla. Hope partecipa alla serata con Douglas (Henry Joseph Samiri) e Thomas (Matthew Atkinson) alla Forrester Creations, mentre Shauna (Denise Richards) fa compagnia a Ridge (Thorsten Kaye): lo stilista ha in programma di aiutare Thomas a rimettersi in piedi e poi tornare dalla moglie. Thomas, Douglas e Hope