Beautiful | anticipazioni americane | ZOE | chi proverà a sedurre?

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’eravamo tanto amate…. Si potrebbe dire delle sorelle Buckingham, Zoe e Paris, sempre più ai ferri corti nelle puntatedi. La modella, infatti, dopo aver accolto con felicità l’arrivo della parente a Los Angeles, ha iniziato ad infastidirsi quando ha capito che la permanenza di Paris non sarebbe stata una breve visita ma, con buone probabilità, un trasloco permanente. Ad agitare Zoe è stato tutto il tempo che la sorella ha iniziato a passare alla Forrester Creations, un mondo che più volte la stessa Paris, presentatasi come tutta “volontariato e attività sociali”, ha definito lontanissimo dai propri interessi. Questo, però, non le ha impedito di passare ore e ore ad aggirarsi tra uffici e corridoi della casa di moda, in particolare per via di un’istantanea cotta nei confronti di Zende Dominguez, il quale a sua volta aveva ...