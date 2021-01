Beautiful anticipazioni americane | Ridge sospetta di Zende

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zoe e Carter stanno per convolare a nozze, ma ledirivelano che la presenza dipotrebbe causare dei problemi a causa di un messaggio non letto dalla Avant. Nel frattempo Bill e Katie decidono di chiedere consiglio a Wyatt e Donna separatamente e senza dirselo, a proposito della possibilità di darsi una nuova occasione di essere felici insieme e con Will. Intanto il personaggio di Liam sara sottoposto ad una specie di introspezione a causa della sua continua indecisione tra Hope e Steffy.di, un messaggio importante per Zoe Zoe Carter ormai sono fidanzati da diverso tempo e i due hanno deciso di convolare a giuste nozze a breve. Infatti una sera l’avvocato e tutto fare dei Forrester chiedi alla giovane modella figlia di ...