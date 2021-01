Basket, Reggio Emilia ko contro l’Iraklis nella seconda giornata di FIBA Europe Cup (Di giovedì 28 gennaio 2021) nella seconda giornata della FIBA Europe Cup 2021 Reggio Emilia viene sconfitta dall’Iraklis con il punteggio di 74-78. nella bolla olandese di Den Bosch, la squadra allenata da Antimo Martino cede alla compagine ellenica e non può ancora festeggiare la qualificazione alla fase successiva della competizione: sarà decisiva la sfida di venerdì pomeriggio contro il Kormend. Il match si incanala fin da subito lungo la via dell’equilibrio: il primo quarto vive di continui sorpassi e controsorpassi e termina con il punteggio di 16-18 per i greci. Nel secondo periodo Reggio Emilia, trascinata da Bostic prima e Candi poi, comincia a segnare con grande facilità e prende il ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)dellaCup 2021viene sconfitta dalcon il punteggio di 74-78.bolla olandese di Den Bosch, la squadra allenata da Antimo Martino cede alla compagine ellenica e non può ancora festeggiare la qualificazione alla fase successiva della competizione: sarà decisiva la sfida di venerdì pomeriggioil Kormend. Il match si incanala fin da subito lungo la via dell’equilibrio: il primo quarto vive di continui sorpassi esorpassi e termina con il punteggio di 16-18 per i greci. Nel secondo periodo, trascinata da Bostic prima e Candi poi, comincia a segnare con grande facilità e prende il ...

