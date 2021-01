Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia Milano cerca il decimo successo consecutivo nel big match contro lo Zenit di San Pietroburgo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) l’Olimpia Milano, reduce da ben nove successi consecutivi tra campionato ed Eurolega, domani, alle 20.45, dovrà vedersela con lo Zenit di San Pietroburgo in un match ad altissima quota che potrebbe essere decisivo per le sorti della regular season della massima competizione continentale. I meneghini, infatti, al momento si trovano al terzo posto della graduatoria con un record di 14-7, mentre i russi sono quarti con 13 successi e 7 sconfitte. In caso di vittoria, dunque, lo Zenit effettuerebbe il sorpasso ai danni dell’Olimpia. Sarebbe una situazione comunque reversibile, dato che si devono ancora disputare oltre dieci partite di regular season. Tuttavia, considerando che il livello dei due sodalizi pare quantomai simile, il risultato degli scontri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021), reduce da ben nove successi consecutivi tra campionato ed, domani, alle 20.45, dovrà vedersela con lodi Sanin unad altissima quota che potrebbe essere decisivo per le sorti della regular season della massima competizione continentale. I meneghini, infatti, al momento si trovano al terzo posto della graduatoria con un record di 14-7, mentre i russi sono quarti con 13 successi e 7 sconfitte. In caso di vittoria, dunque, loeffettuerebbe il sorpasso ai danni del. Sarebbe una situazione comunque reversibile, dato che si devono ancora disputare oltre dieci partite di regular season. Tuttavia, considerando che il livello dei due sodalizi pare quantomai simile, il risultato degli scontri ...

