Basket 3×3, le convocate dell'Italia per il raduno di Roma di inizio febbraio. Capobianco chiama otto azzurre (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono state diramate le convocazioni per il primo raduno della stagione per quanto riguarda l'Italia del Basket 3×3 femminile, che vedrà il suo culmine agonistico (per il momento) al Preolimpico di Graz, in Austria, dal 26 al 30 maggio. Queste le chiamate da Andrea Capobianco, già allenatore della Nazionale del Basket normale in due differenti periodi: Sara Bocchetti Giulia Ciavarella Chiara Consolini Rae Lin D'Alie Marcella Filippi Mariella Santucci Marzia Tagliamento Valeria Trucco A disposizione Marida Orazzo Francesca Russo Tre su quattro tra le convocate, D'Alie, Ciavarella e Filippi, fanno parte del gruppo vittorioso ai Mondiali 2018. Attorno, c'è una notevole abbondanza di giocatrici di Ragusa, ben quattro su otto (Consolini, Santucci, Tagliamento e Trucco).

