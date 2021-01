Bari, il bimbo di 9 anni e Antonella uniti da tragico destino: svelato il motivo del suicidio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva usato il cellulare della mamma. Poco prima avrebbe visto un video. Ma non avrebbe partecipato a nessuna challange online. Il piccolo di 9 anni morto a Bari, nel quartiere San Girolamo, avrebbe più semplicemente emulato il gesto di Antonella Sicomero, la bimba di 10 anni suicidatasi per un gioco su Tik Tok a Palermo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aveva usato il cellulare della mamma. Poco prima avrebbe visto un video. Ma non avrebbe partecipato a nessuna challange online. Il piccolo di 9morto a, nel quartiere San Girolamo, avrebbe più semplicemente emulato il gesto diSicomero, la bimba di 10suicidatasi per un gioco su Tik Tok a Palermo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

