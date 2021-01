Barcellona, Laporta a muso duro: “Serve una buona proposta del club a Messi. Dichiarazioni del PSG? Mancanza di stile” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, in una intervista presso la sua sede elettorale ha risposto alle domande dei media sulla situazione contrattuale di Lionel Messi. Queste le parole del candidato alla presidenza del "Barça"."Il club deve essere in grado di fare una buona proposta a Messi perché la accetti. Questo dipende dalla società. Capirei qualsiasi risposta. Sarà sempre più difficile fare una proposta convincente. Altri stanno già negoziando e il "Barca" continua senza un presidente. È irrispettoso per il club "Blaugrana" che una società come il PSG dica pubblicamente che proveranno a ingaggiare Leo Messi. Non possiamo permettere che club statali si concedano ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Joan, candidato alla presidenza del, in una intervista presso la sua sede elettorale ha risposto alle domande dei media sulla situazione contrattuale di Lionel. Queste le parole del candidato alla presidenza del "Barça"."Ildeve essere in grado di fare unaperché la accetti. Questo dipende dalla società. Capirei qualsiasi risposta. Sarà sempre più difficile fare unaconvincente. Altri stanno già negoziando e il "Barca" continua senza un presidente. È irrispettoso per il"Blaugrana" che una società come ildica pubblicamente che proveranno a ingaggiare Leo. Non possiamo permettere chestatali si concedano ...

