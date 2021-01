«Ballo Ballo», il film a tutta Raffella Carrà da gustare a pillole come una serie. Recensione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Amanti dello streaming e della Carrà, occhio a Ballo Ballo! La commedia musicale ambientata negli anni 70 tra Roma (pochissimo) e Madrid (immensamente), in cui gli attori cantano il meglio della discografia della Raffa nazionale, è un gioiellino, anche se la trama e la sceneggiatura zoppicano. Il consiglio? Gustarsela in lingua originale (che non è l'italiano) e a morsi, bocconcini, anzi pillole, pillole di buonumore. Questo tipo di approccio, tra l'altro, diminuirà il rischio di abbandonare la visione di un film che sembra debole, ma non lo è. Ballo Ballo infatti celebra una delle nostre icone dello spettacolo più amate per la cosa più importante che ha fatto: fare una rivoluzione ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Amanti dello streaming e della, occhio a! La commedia musicale ambientata negli anni 70 tra Roma (pochissimo) e Madrid (immensamente), in cui gli attori cantano il meglio della discografia della Raffa nazionale, è un gioiellino, anche se la trama e la sceneggiatura zoppicano. Il consiglio? Gustarsela in lingua originale (che non è l'italiano) e a morsi, bocconcini, anzidi buonumore. Questo tipo di approccio, tra l'altro, diminuirà il rischio di abbandonare la visione di unche sembra debole, ma non lo è.infatti celebra una delle nostre icone dello spettacolo più amate per la cosa più importante che ha fatto: fare una rivoluzione ...

Ballo Ballo, recensione del musical omaggio a Raffaella Carrà

Ballo ballo è una commedia musicale italo-spagnola del 2020 diretta dal regista Nacho Álvarez. Questa che ne segue è la recensione.

