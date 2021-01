ATP Cup 2021, Novak Djokovic punta al successo con la Serbia. La parola al campo dopo le polemiche recenti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione tennistica alza sempre di più i giri del motore con la seconda edizione della ATP Cup. Il torneo per nazionali che partirà il prossimo 1 febbraio ospiterà 14 dei primi 15 giocatori del mondo (unica defezione, di cui eravamo a conoscenza da tempo, quella di Roger Federer) e sarà un ottimo riscaldamento in vista degli Australian Open che partiranno la settimana successiva. Tra le favorite c’è ovviamente la Serbia di Novak Djokovic, che vuole replicare il successo del 2020. Ma lo stesso numero 1 della classifica mondiale vorrà togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche arrivate su di lui nei giorni scorsi da più parti dello stato oceanico. Critiche che arrivano da una situazione più grande di tutte le parti in gioco, la pandemia in corso di Covid-19. Sappiamo vita, morte e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La stagione tennistica alza sempre di più i giri del motore con la seconda edizione della ATP Cup. Il torneo per nazionali che partirà il prossimo 1 febbraio ospiterà 14 dei primi 15 giocatori del mondo (unica defezione, di cui eravamo a conoscenza da tempo, quella di Roger Federer) e sarà un ottimo riscaldamento in vista degli Australian Open che partiranno la settimana successiva. Tra le favorite c’è ovviamente ladi, che vuole replicare ildel 2020. Ma lo stesso numero 1 della classifica mondiale vorrà togliersi anche qualche sassolino dalla scarpale critiche arrivate su di lui nei giorni scorsi da più parti dello stato oceanico. Critiche che arrivano da una situazione più grande di tutte le parti in gioco, la pandemia in corso di Covid-19. Sappiamo vita, morte e ...

