Atletica | Yaroslava Mahuchikh salta 2 metri a Udine! Alessia Trost tocca 1 93 e prova il minimo olimpico

Grande spettacolo all'Udin Jump Development, gara di salto in alto femminile al coperto andata in scena nella città friulana. L'ucraina Yaroslava Mahuchikh ha infatti superato i 2 metri e ha poi fatto alzare l'asticella a 2.03, mancando la misura per un soffio. La 19enne, argento mondiale in carica, ha superato la fatidica barriera per l'ottava volta in carriera e ha dimostrato tutta la sua classe in avvio di questa stagione indoor che culminerà con gli Europei di marzo. Alle sue spalle si è piazzata una tonica Alessia Trost, esibitasi nella sua città. L'azzurra è riuscita a saltare 1.93 metri al secondo tentativo. Successivamente il bronzo mondiale 2018 al coperto ha tentato 1.96, minimo per le Olimpiadi di Tokyo.

Grande spettacolo all'Udin Jump Development, gara di salto in alto femminile al coperto andata in scena nella città friulana. L'ucraina Yaroslava Mahuchikh ha infatti superato i 2 metri e ha poi fatto ...

Udine: Trost ricomincia da 1,93

Alessia Trost ricomincia da 1,93. A Udine, al meeting internazionale di salto in alto Udin Jump Development, l'azzurra è alle spalle della sola Yaroslava Mahuchikh, 19enne argento iridato a Doha, che ...

Alessia Trost ricomincia da 1,93. A Udine, al meeting internazionale di salto in alto Udin Jump Development, l'azzurra è alle spalle della sola Yaroslava Mahuchikh, 19enne argento iridato a Doha, che