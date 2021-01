Atletica, vittoria e record personale per Paolo Gosio sui 60 metri ostacoli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il percorso di crescita di Paolo Gosio appare ormai inarrestabile. Fra i migliori talenti dell’Atletica italiana, l’ex campione italiano allievi si è imposto a Casalmaggiore segnando il nuovo record personale sui 60 metri ostacoli. Alle prime uscite con la maglia dell’Atletica Bergamo 1959, il 17enne di Cividate Camuno si è disimpegnato al meglio fra le barriere da un metro trionfando negli juniores. In grado di fermare il cronometro in 8”02, il giovane bresciano si è aggiudicato la seconda prova abbassando di tre centesimi il primato fissato una settimana fa a Saronno. Podio e personal best anche per il compagno di squadra Edoardo Corti che ha tagliato il traguardo cremonese in 8”33. A livello assoluto doppio successo per Erica Maccherone e Fabio Izzo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il percorso di crescita diappare ormai inarrestabile. Fra i migliori talenti dell’italiana, l’ex campione italiano allievi si è imposto a Casalmaggiore segnando il nuovosui 60. Alle prime uscite con la maglia dell’Bergamo 1959, il 17enne di Cividate Camuno si è disimpegnato al meglio fra le barriere da un metro trionfando negli juniores. In grado di fermare il cronometro in 8”02, il giovane bresciano si è aggiudicato la seconda prova abbassando di tre centesimi il primato fissato una settimana fa a Saronno. Podio e personal best anche per il compagno di squadra Edoardo Corti che ha tagliato il traguardo cremonese in 8”33. A livello assoluto doppio successo per Erica Maccherone e Fabio Izzo ...

