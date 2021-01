Atalanta-Lazio, preview tattica della doppia sfida. I duelli, le rotazioni. E Il rischio che Inzaghi si metta «dietro» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lazio e Atalanta si sfideranno due volte nel giro di quattro giorni. La prima delle due sfide consentirà ad una delle due squadre di accedere alle semifinali di Coppa Italia. La seconda invece di proseguire la rincorsa verso le posizioni … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si sfideranno due volte nel giro di quattro giorni. La prima delle due sfide consentirà ad una delle due squadre di accedere alle semifinali di Coppa Italia. La seconda invece di proseguire la rincorsa verso le posizioni …

Atalanta_BC : ??? Gian Piero #Gasperini ha parlato alla vigilia di #AtalantaLazio ?? Gasperini on the #CoppaItalia Quarter-Finals… - Dalla_SerieA : Atalanta, i convocati di Gasperini per la Lazio. Out Hateboer - - Dalla_SerieA : Gasperini: 'Gomez ci ha fatto crescere, ma ora l'Atalanta andrà da sola' - - infoitsport : Atalanta-Lazio, Inzaghi: “Domani la gara più importante. Arriverà un difensore” - infoitsport : La Lazio si aggrappa a Milinkovic: è lui il talismano di Inzaghi per battere l'Atalanta -