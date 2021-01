Atalanta-Lazio, parla il vice di Inzaghi: “Persa un’occasione importante, testa alla Serie A. Assenze? Rispondo così” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Abbiamo sprecato tanto, dovremmo certamente rivedere qualcosa.VIDEO Atalanta-Lazio, Djimsiti la sblocca, Malinovskyi firma il raddoppio, Miranchuk chiude i conti: la Dea regala show e vola in semifinale!così Massimiliano Farris, allenatore in seconda della Lazio intervenuto in seguito al match di Coppa Italia perso contro l'Atalanta. Il vice di Simone Inzaghi è stato chiamato ai microfoni di Rai Sport per chiarire le motivazioni dell'insuccesso arrivato con il parziale di 3-2. Farris, infatti, ha spiegato con lucidità e accortezza ciò che non ha funzionato nel pomeriggio di Bergamo e i punti fondamentali sui quali la compagine biancoceleste dovrà fare maggiore attenzione in futuro. Queste le sue parole:“E’ stata una occasione importante che avevamo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Abbiamo sprecato tanto, dovremmo certamente rivedere qualcosa.VIDEO, Djimsiti la sblocca, Malinovskyi firma il raddoppio, Miranchuk chiude i conti: la Dea regala show e vola in semifinale!Massimiliano Farris, allenatore in seconda dellaintervenuto in seguito al match di Coppa Italia perso contro l'. Ildi Simoneè stato chiamato ai microfoni di Rai Sport per chiarire le motivazioni dell'insuccesso arrivato con il parziale di 3-2. Farris, infatti, ha spiegato con lucidità e accortezza ciò che non ha funzionato nel pomeriggio di Bergamo e i punti fondamentali sui quali la compagine biancoceleste dovrà fare maggiore attenzione in futuro. Queste le sue parole:“E’ stata una occasioneche avevamo ...

Atalanta_BC : ???? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in… - SkySport : ATALANTA-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Djimsiti (7’) ? #Muriqi (17’) ? #Acerbi (34’) ? #Malinovskyi (37’) ?… - Eurosport_IT : UN'IMPRESA DA DEA ???? In dieci uomini per 35 minuti, l'Atalanta batte la Lazio in rimonta 3-2 nonostante il calcio… - JCTweet_ : @LuigiTironel7 È un tweet di 3 ore fa... per Atalanta-Lazio. - Andrea75987735 : GRANDE ATALANTA CHE BATTE LA LAZIO 3 A 2 E VOLA IN SEMIFINALE -