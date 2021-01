Atalanta-Lazio | la diretta del match

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le formazioni ufficiali di: Gasperini concede riposo a Ilicic e Duvan e dà spazio a Miranchuk e Malinovskyi con Muriel, mentre Inzaghi lancia Pereira in coppia con Muriqi. Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini.(3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All. S. Inzaghi. Dalle 17.45 ladelL'articolo BergamoNews.

C'è una semifinale da conquistare. Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium in una gara senza possibilità d'appello. Stasera deve uscire una vincitrice. A differenza della gara di domenica in ...Chiuse le votazioni del nostro sondaggio. L’ex Verona incassa la vostra fiducia per il match di Coppa Italia Matteo Pessina in, Ruslan Malinovskyi out. È questo l’esito del nostro sondaggio che, prima ...