Atalanta-Lazio, i convocati di Inzaghi per la Coppa Italia: assente Caicedo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non c'è Felipe Caicedo nell'elenco dei convocati di Simone Inzaghi in vista di Atalanta-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium di Bergamo il tecnico biancoceleste ritroverà Danilo Cataldi ma dovrà fare a meno dell'attaccante ecuadoriano a causa di una fascite plantare. Tra gli assenti anche Leiva per squalifica oltre gli infortunati Strakosha, Luiz Felipe e Luis Alberto. Di seguito l'elenco di tutti i giocatori della Lazio a disposizione. convocati Inzaghi PER Atalanta-Lazio PORTIERI: Alia, Pereira, Reina DIFENSORI: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu, Vavro CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Czyz, Escalante, Fares, Lazzari, Lulic, Marusic, Milinkovic, ...

