Atalanta-Lazio, due sfide in 4 giorni: stasera vale la semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo aver superato nel precedente turno il Cagliari, l'Atalanta affronta quest'oggi al Gewiss Stadium la Lazio nei quarti di finale della Coppa Italia. È peraltro la prima di due gare consecutive contro la medesima formazione, visto che domenica Atalanta e Lazio si affronteranno di nuovo e sempre a Bergamo nella prima giornata di ritorno della serie A. Entrambe le compagini sono reduci da vittorie in campionato: i biancocelesti all'Olimpico e di misura contro il Sassuolo, i nerazzurri giganteggiando nella fantastica gara disputata e vinta al Meazza contro il Milan. In palio dunque ci sarà il passaggio alla semifinale della competizione, visto che anche in questa occasione sarà gara secca: chi vince andrà avanti (e sfiderà la vincente di Napoli-Spezia), ...

