Atalanta-Lazio, Djimsiti: “Abbiamo tanto carattere, oggi si è visto. Il mio gol? Ecco cosa ci chiede Gasperini” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vittoria meritata, affrontato un avversario forte e caparbio.Queste le parole di Berat Djimsiti, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Il difensore nerazzurro ha detto la sua in merito al trionfo atalantino con il parziale di 3-2, in seguito ad una partita comunque combattuta e nella quale la formazione guidata da Gian Piero Gasperini ha anche fallito un calcio di rigore con Zapata. Proprio l'ex centrale del Frosinone ha aperto le marcature al settimo minuto e ha aiutato al franchigia bergamasca a conquistare una vittoria che vale il passaggio alla seconda semifinale della competizione. Ecco l'analisi lucida e accorta proprio del giocatore classe '93:“Il primo tempo molto equilibrato con tanti gol ma anche tanti errori. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vittoria meritata, affrontato un avversario forte e caparbio.Queste le parole di Berat, intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia tra. Il difensore nerazzurro ha detto la sua in merito al trionfo atalantino con il parziale di 3-2, in seguito ad una partita comunque combattuta e nella quale la formazione guidata da Gian Pieroha anche fallito un calcio di rigore con Zapata. Proprio l'ex centrale del Frosinone ha aperto le marcature al settimo minuto e ha aiutato al franchigia bergamasca a conquistare una vittoria che vale il passaggio alla seconda semifinale della competizione.l'analisi lucida e accorta proprio del giocatore classe '93:“Il primo tempo molto equilibrato con tantima anche tanti errori. ...

