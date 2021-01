Atalanta in semifinale di Coppa Italia, Lazio piegata 3-2 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia prendendosi la rivincita sulla Lazio. Al Gewiss Stadium l’epilogo è diverso dalla finale del 2019, quando si imposero i biancocelesti per 2-0. In una partita pazza e ricca di sbavature, la squadra di Gasperini si impone per 3-2 in inferiorità numerica. Escono di scena i capitolini che non riescono a prolungare la sfida ai supplementari. Nel primo tempo succede di tutto, tra prodezze e errori marchiani. L’avvio di partita è una vera e propria doccia fredda per la Lazio: da un angolo apparentemente innocuo, Muriqi spazza sul corpo di Djimsiti che mette il pallone in porta per il vantaggio dei padroni di casa al 7?. Ci mette solamente 10 minuti a farsi perdonare l’attaccante kosovaro: al 17? il lento traversone di Acerbi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L’vola indiprendendosi la rivincita sulla. Al Gewiss Stadium l’epilogo è diverso dalla finale del 2019, quando si imposero i biancocelesti per 2-0. In una partita pazza e ricca di sbavature, la squadra di Gasperini si impone per 3-2 in inferiorità numerica. Escono di scena i capitolini che non riescono a prolungare la sfida ai supplementari. Nel primo tempo succede di tutto, tra prodezze e errori marchiani. L’avvio di partita è una vera e propria doccia fredda per la: da un angolo apparentemente innocuo, Muriqi spazza sul corpo di Djimsiti che mette il pallone in porta per il vantaggio dei padroni di casa al 7?. Ci mette solamente 10 minuti a farsi perdonare l’attaccante kosovaro: al 17? il lento traversone di Acerbi ...

