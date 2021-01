Atalanta, Gasperini: “Vittoria di carattere. Se ripenso al fallo di mano su Bastos nel 2019” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Coppa Italia entra nel vivo e l'Atalanta sogna in grande. I nerazzurri superano la Lazio in quella che è la rivincita della finale dell'edizione 2018/19. Ora la formazione bergamasca sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134" Gasperini, getty/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la Vittoria della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "E’ stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutti, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Coppa Italia entra nel vivo e l'sogna in grande. I nerazzurri superano la Lazio in quella che è la rivincita della finale dell'edizione 2018/19. Ora la formazione bergamasca sfiderà la vincente tra Napoli e Spezia.caption id="attachment 1082175" align="alignnone" width="4134", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza ladella sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "E’ stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutti, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. ...

Sport_Mediaset : #CoppaItalia, #AtalantaLazio 3-2: Gasperini vola in semifinale. #SportMediaset - tancredipalmeri : Johan Mojica in esclusiva al @VBarCaracol : “Mi trovavo bene all’Atalanta ma Gasperini non aveva intenzione di togl… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Vittoria di carattere. Se ripenso al fallo di mano su Bastos nel 2019' -… - tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: 'Regalo di compleanno? Me ne stanno facendo tanti' ?? - alebarm58 : Comunque da tifoso della Lazio, L'Atalanta mi piace perché gioca bene grazie all'allenatore, alla società che ha co… -