ATA Graduatorie terza fascia, attese due milioni di domande: cosa può cambiare per titoli e punteggi, slitta presentazione domanda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo incontro al Ministero sulla riapertura e aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia. Il Ministero dovrà decidere quale sia la finestra temporale migliore per la presentazione delle domande: da un lato infatti la nuova procedura telematica potrebbe garantire uno snellimento dei tempi ma caricare le segreterie scolastiche di questa incombenza può mettere a rischio lo svolgimento di altri adempimenti. Dall'altro però più si rimanda l'aggiornamento e minori saranno le possibilità di avere Graduatorie pronte per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo incontro al Ministero sulla riapertura e aggiornamento delleATA di. Il Ministero dovrà decidere quale sia la finestra temporale migliore per ladelle: da un lato infatti la nuova procedura telematica potrebbe garantire uno snellimento dei tempi ma caricare le segreterie scolastiche di questa incombenza può mettere a rischio lo svolgimento di altri adempimenti. Dall'altro però più si rimanda l'aggiornamento e minori saranno le possibilità di averepronte per l'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

AnnaGreco10 : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… - RosannaLaplaca : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… - TecnicaScuola : Graduatorie ATA: valutazione titoli e servizi profilo Assistente Amministrativo [FAQ] - - FlcMessina : Incontro informativo aggiornamento graduatorie III fascia ATA @CgilFlc @FLCCGIL - Cisl_ER : RT @cislscuola: Graduatorie III fascia personale ATA e contratti ex LSU, incontro fra Sindacati e Ministero dell'Istruzione @CislNazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA Graduatorie Graduatorie Ata e aggiornamento terza fascia, ultime novità Tecnica della Scuola ATA ex LSU, passaggio contratti full time: possibile compensazione posti tra province diverse

Il 25 gennaio si è tenuto l’incontro tra sindacati e ministero: sul tavolo non solo l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA ma anche il passaggio a full time dei contratti degli ex LSU ...

Cara ministra…lei ancora non sa chi sia il Personale Educativo, escluso dalla Buona Scuola

C’è ancora molta confusione nel ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, su chi sia il Personale Educativo. Si tratta di docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti ( le cosiddette Gae ...

Il 25 gennaio si è tenuto l’incontro tra sindacati e ministero: sul tavolo non solo l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA ma anche il passaggio a full time dei contratti degli ex LSU ...C’è ancora molta confusione nel ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, su chi sia il Personale Educativo. Si tratta di docenti abilitati, inseriti nelle graduatorie permanenti ( le cosiddette Gae ...