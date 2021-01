"AstraZeneca non prende i vaccini dagli europei per venderli altrove" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) AstraZeneca “non prende di certo i vaccini dagli europei per venderli altrove con profitto”. Ad affermarlo è l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica britannica, Pascal Soriot, smentendo così le accuse rivolte dall’Ue in tal senso. In particolare, quelle del commissario Domenico Arcuri, che ha accusato l’azienda di trattare come “poveracci” i paesi europei, e del premier Giuseppe Conte dopo la decisione di ridurre del 60% le dosi del vaccino di Oxford nel primo trimestre del 2021, con una taglio consistente per il nostro paese che si vede diminuire il numero delle fiale da 8 milioni a 3,4 milioni. Il ceo di AstraZeneca ha poi rilasciato un’intervista esclusiva a Repubblica, a cui ha assicurato che “non appena avremo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)“nondi certo ipercon profitto”. Ad affermarlo è l’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica britannica, Pascal Soriot, smentendo così le accuse rivolte dall’Ue in tal senso. In particolare, quelle del commissario Domenico Arcuri, che ha accusato l’azienda di trattare come “poveracci” i paesi, e del premier Giuseppe Conte dopo la decisione di ridurre del 60% le dosi del vaccino di Oxford nel primo trimestre del 2021, con una taglio consistente per il nostro paese che si vede diminuire il numero delle fiale da 8 milioni a 3,4 milioni. Il ceo diha poi rilasciato un’intervista esclusiva a Repubblica, a cui ha assicurato che “non appena avremo ...

Tg3web : L'Europa alza la voce contro le aziende fornitrici di vaccini e minaccia di bloccare le esportazioni se non saranno… - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - antoguerrera : ?? ?? ESCLUSIVA @repubblica: la mia intervista al ceo AstraZeneca, Pascal Soriot, sul ritardo vaccini Covid 'L'Europ… - DamatoRicardo : RT @gzibordi: Vaccini, l'Ema avverte: ' Per AstraZeneca studi molto ridotti per gli anziani' - TrabajarEuropa : RT @antoguerrera: ?? ?? ESCLUSIVA @repubblica: la mia intervista al ceo AstraZeneca, Pascal Soriot, sul ritardo vaccini Covid 'L'Europa port… -