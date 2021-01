Assegno di divorzio: novità dalla Cassazione per gli ex-coniugi over 50 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L‘Assegno di divorzio è una delle tematiche più dibattute in tribunale, come testimonia anche l’altissimo numero di sentenze in materia. Anzi, negli ultimi tempi, complice anche la convivenza forzata causa pandemia, i casi di separazione e divorzio sono aumentati in modo esponenziale. Segui Termometro Politico su Google News Di Assegno di divorzio abbiamo già parlato più volte, come ad esempio in relazione all’Assegno di divorzio assegnato all’ex depressa, su cui si è espressa la Corte di Cassazione. Ma questo giudice più volte ha preso parola sull’argomento, e recentemente lo ha fatto in relazione all’ex moglie over 50 che non cerca lavoro: ha diritto o meno a questo versamento di denaro da parte dell’altro ex-coniuge? ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L‘diè una delle tematiche più dibattute in tribunale, come testimonia anche l’altissimo numero di sentenze in materia. Anzi, negli ultimi tempi, complice anche la convivenza forzata causa pandemia, i casi di separazione esono aumentati in modo esponenziale. Segui Termometro Politico su Google News Didiabbiamo già parlato più volte, come ad esempio in relazione all’diassegnato all’ex depressa, su cui si è espressa la Corte di. Ma questo giudice più volte ha preso parola sull’argomento, e recentemente lo ha fatto in relazione all’ex moglie50 che non cerca lavoro: ha diritto o meno a questo versamento di denaro da parte dell’altro ex-coniuge? ...

La Suprema, con ordinanza n. 289/2021, afferma il diritto all'assegno divorzile per la "ex" over 50, anche se la donna non dimostra di essersi attivata per cercare un'occupazione l ...

Finché morte non ci separi o quasi. I diritti successori dei coniugi separati o divorziati

[DIRITTOETUTELAFOIS.COM] Cosa spetta di eredità all'ex coniuge dal quale ci siamo solo separati? Questo ed altri aspetti dei diritti patrimoniali e di successione sono spiegati dall'avvocato Fulvia Fo ...

