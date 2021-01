Ascolti tv, stravince Coppa Italia, 7,8 mln per Inter - Milan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha fatto segnare 6 milioni 555 mila spettatori pari al 25.5% di share, il Tg5 5 milioni 48 mila con il 19.3%, il Tg La7 1 milione 586 mila con il 6.1%. Tornando ... Leggi su ansa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha fatto segnare 6 milioni 555 mila spettatori pari al 25.5% di share, il Tg5 5 milioni 48 mila con il 19.3%, il Tg La7 1 milione 586 mila con il 6.1%. Tornando ...

Serata di ascolti nel segno del calcio di Coppa Italia. Inter-Milan ha appassionato ieri su Rai1 7 milioni 780 mila mila telespettatori pari al 27.8% di share. (ANSA) ...

