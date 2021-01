Arte: domani Botticelli l’asta a New York inseguendo il nuovo record del mondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) New York, 27 gen. – (Adnkronos) – Sandro Botticelli (1445-1510) superstar domani, 28 gennaio, all’asta a New York da Sotheby’s, con il ritratto offerto con la più alta stima di sempre, 80 milioni di dollari, tanto da catturato febbrilmente già dalla vigilia l’attenzione dei maggiori acquirenti d’Arte e degli appassionati di tutto il mondo. Tra i pochi dipinti del maestro del Rinascimento fiorentino ancora in mani private, la casa d’aste mette in vendita nell’annuale Masters Week, il dipinto intitolato “Giovane che tiene in mano un tondello”. Complessivamente sono una dozzina i ritratti ancora esistenti di Botticelli e quello presentato da Sotheby’ sarebbe stato completato, secondo gli studiosi, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) New, 27 gen. – (Adnkronos) – Sandro(1445-1510) superstar, 28 gennaio, ala Newda Sotheby’s, con il ritratto offerto con la più alta stima di sempre, 80 milioni di dollari, tanto da catturato febbrilmente già dalla vigilia l’attenzione dei maggiori acquirenti d’e degli appassionati di tutto il. Tra i pochi dipinti del maestro del Rinascimento fiorentino ancora in mani private, la casa d’aste mette in vendita nell’annuale Masters Week, il dipinto intitolato “Giovane che tiene in mano un tondello”. Complessivamente sono una dozzina i ritratti ancora esistenti die quello presentato da Sotheby’ sarebbe stato completato, secondo gli studiosi, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del ...

