Arte | domani Botticelli l’asta a New York inseguendo il nuovo record del mondo 3

Arte: domani Botticelli l'asta a New York inseguendo il nuovo record del mondo

(Adnkronos) – Il dipinto "Giovane che tiene in mano un tondello" di Botticelli è messo in vendita da una collezione americana (l'identità non è stata rivelata da Sotheby's ma la stampa newyorchese ipotizza che si tratti di quella del magnate statunitense del cemento Sheldon Solow). Il suo primo proprietario registrato fu Sir Thomas Wynn, primo Lord Newborough (1736-1807), che lo custodiva nella sua casa in Toscana. Andò poi ai suoi discendenti e fu acquistata nel 1935 dal commerciante britannico Frank Sabin per 12.000 sterline; nel 1941 fu comprata da Sir Thomas Ralph Merton per 17.000 sterline, i cui eredi lo vendettero nel 1982 all'asta. Il ritratto di Botticelli è stato acquistato dall'attuale proprietario statunitense nel 1982 in occasione di una vendita di Christie's a Londra per 810.000 sterline.

New York, 27 gen. - (Adnkronos) - Sandro Botticelli (1445-1510) superstar domani, 28 gennaio, all'asta a New York da Sotheby's, con il ritratto offerto con la più alta stima di sempre, 80 milioni di d ...

Arte, visite guidate alla cappella Sassetti del Ghirlandaio tra nuove scoperte e magia

La guida-ricercatore Fantacci assicura: "ho ricostruito le origini dell'iconografia, che rimandano a Pico della Mirandola e a una profezia" ...

New York, 27 gen. - (Adnkronos) - Sandro Botticelli (1445-1510) superstar domani, 28 gennaio, all'asta a New York da Sotheby's, con il ritratto offerto con la più alta stima di sempre, 80 milioni di dollari.