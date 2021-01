Arsenal, Odegaard si presenta: “Ho sempre sognato questa maglia. Adoro la Premier League” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuova avventura per il centrocampista Martin Odegaard, il calciatore del Real Madrid si è infatti trasferito all'Arsenal nelle ultime ore. Il ragazzo, norvegese, passato ai Gunners in prestito fino al termine della stagione ha parlato ai canali ufficiali del club londinese: "Fin da quando ero piccolo guardavo le partite di Premier League. Penso sia il campionato più importante al mondo ed è sempre stata una mia aspirazione giocarci. Ho sempre ammirato lo stile di gioco dell’Arsenal e tutto ciò che circonda questo club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti poter indossare questa maglia".caption id="attachment 1083315" align="alignnone" width="1200" Odegaard (Instagram Odegaard)/caption ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nuova avventura per il centrocampista Martin, il calciatore del Real Madrid si è infatti trasferito all'nelle ultime ore. Il ragazzo, norvegese, passato ai Gunners in prestito fino al termine della stagione ha parlato ai canali ufficiali del club londinese: "Fin da quando ero piccolo guardavo le partite di. Penso sia il campionato più importante al mondo ed èstata una mia aspirazione giocarci. Hoammirato lo stile di gioco dell’e tutto ciò che circonda questo club. È un sogno che diventa realtà sotto molti aspetti poter indossare".caption id="attachment 1083315" align="alignnone" width="1200"(Instagram)/caption ...

