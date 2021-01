Arrestata Matilde Ciarlante | era una pericolosa latitante

Leggi su romanotizie24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella giornata di lunedì 25 gennaio 2021, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha bloccatoche è stata. La donna era in fuga dal 2014 ed era considerata una dei 100 latitanti più pericolosi d’Italia. Nello specifico è stata fermata nella zona Prati della Capitale come una normale cittadina. La donna ha però esibito documenti falsi. Di conseguenza è stata individuata,, processata per direttissima e messa in carcare presso la casa circondariale di Rebibbia.a Romaè statalunedì 25 gennaio 2021 a 67 anni. La donna, in fuga dal 2014, si era sottratta a due ordini di esecuzione di pena. Il primo risale ...