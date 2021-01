Argentina, disastro ambientale a causa di grandi incendi nei boschi | video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Brucia la zona di Rio Negro in Argentina. Vasti incendi hanno colpito l'Argentina, il Cile e la Patagonia. Molte persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e ci sono diversi feriti. I vigili del fuoco stanno lavorando giorno e notte per contenere i danni. A causare l'incendio, secondo fonti locali, sarebbe stato un gruppo di persone che ha fatto una grigliata sul posto, senza più riuscire a domare le fiamme. incendio Societa? Vaccini Covid India NoneBari incendio Noneincendio California NoneGuarda tutti i video Leggi su panorama (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Brucia la zona di Rio Negro in. Vastihanno colpito l', il Cile e la Patagonia. Molte persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e ci sono diversi feriti. I vigili del fuoco stanno lavorando giorno e notte per contenere i danni. Are l'o, secondo fonti locali, sarebbe stato un gruppo di persone che ha fatto una grigliata sul posto, senza più riuscire a domare le fiamme.o Societa? Vaccini Covid India NoneBario Noneo California NoneGuarda tutti i

janlucas1971 : Ma veramente voi ignobili poltronari, responsabili, con il PD, di un disastro senza precedenti in Italia, avete anc… - janlucas1971 : @franna_rugg84 Ma veramente voi ignobili poltronari, responsabili, con il PD, di un disastro senza precedenti in It… - anto_galli4 : RT @ManuQ24916888: Confermo. I sopravvissuti al disastro aereo in Argentina si mangiarono i morti congelati. La legge della sopravviven… - ManuQ24916888 : Confermo. I sopravvissuti al disastro aereo in Argentina si mangiarono i morti congelati. La legge della soprav… - stefano19 : @DadoneFabiana @Desmondo90 @GiuseppeConteIT Non vorremo mai rischiare di perdere il primato di morti e disastro eco… -